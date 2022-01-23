В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, девочка рассказала своему парню про отчима, который якобы приставал к ней, после чего молодой человек решил расправиться с мужчиной. При этом также были убиты женщина и десятилетий ребенок.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.

По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.