В Чечне жену судьи в отставке задержали за оскорбление полицейского

ГРОЗНЫЙ, 23 января. /ТАСС/. Супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву задержали за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее - оскорбление представителя власти - сотрудника правоохранительных органов. Она после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. Вследствие чего за административное нарушение находится в спецприемнике", - сказал он.

Дудаев добавил, что информация о задержании родственников Янгулбаева и Мусаевой не соответствует действительности.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сказала ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.