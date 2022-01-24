Суд Москвы огласит приговор бойцам спецназа ФСБ за хищение 136,5 млн рублей у бизнесмена

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд огласит приговор в отношении обвиняемых по уголовному делу о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.

Судья начнет оглашение приговора в 12:00 мск.

На скамье подсудимых находятся уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Уголовное дело слушается в суде более года. Предполагаемый заказчик нападения бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты, и еще два фигуранта - Николай Стефу и Артур Дзуцев - объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

В чем обвиняются

Все фигуранты обвиняются по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере").

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей. По версии следствия, в группе нападавших было более 10 человек. Окончательное число фигурантов не установлено. Юмаранов в результате разбойного нападения не пострадал.

Фигуранты дела на стадии предварительного расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничали со следствием и частично погасили ущерб, причиненный потерпевшему. Позднее в суде обвиняемый Чиквин заявил, что вину не признает.

Прения сторон

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Карелина и Капышкина к восьми годам колонии, а также назначить им штрафы в размере 100 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно, лишив воинских званий майора и капитана запаса. Для Власова прокурор запросил 12 лет колонии и штраф в 700 тыс. рублей, для Оболенского и Урусова - по 10 лет со штрафом 500 тыс. рублей и 400 тыс. рублей, для Маргиева - девять лет и штраф в 100 тыс. рублей. Для Казанцева гособвинитель запросил 11 лет со штрафом 700 тыс. рублей, для Чиквина - 9,5 года колонии со штрафом 300 тыс. рублей.

Прокурор также попросил суд взыскать со всех бывших силовиков солидарно в пользу потерпевшего чуть более 97 млн рублей и обратить в его пользу в рамках заявленного им гражданского иска изъятые у обвиняемых почти 15 млн рублей.