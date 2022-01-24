Пресненский суд Москвы начнет повторное рассмотрение дела Эдварда Била

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник приступит к повторному рассмотрению по существу уголовного дела в отношении видеоблогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре столицы в прошлом году. Как уточнили ТАСС в суде, блогеру отказано в ходатайстве о рассмотрении дела в особом порядке.
"Пресненский районный суд проведет сегодня первые слушания в рамках рассмотрения по существу по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Заседание пройдет в общем порядке судебного разбирательства", - сказала представитель суда.