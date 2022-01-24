AP: около резиденции президента Буркина-Фасо слышны выстрелы

ТАСС, 24 января. Грохот стрельбы слышен в районе резиденции президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе в столице страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.

По его данным, свидетели происходящего также слышали, как над их головами пролетели вертолеты. Источники AP не уточняют, находится ли президент в резиденции.

Как передает новостной портал Burkina24, с 23 января на всей территории Буркина-Фасо действует комендантский час. Государственное радио и телевидение сообщило, что утром в воскресенье в ряде казарм в Уагадугу и на базе ВВС велся огонь из огнестрельного оружия. После этого в социальных сетях появилась информация о возможном захвате власти военными. Правительство опровергло эту информацию.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Во главе группы, согласно Burkina24, стоят молодые офицеры. В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.