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Детей эвакуируют из 16 школ Благовещенска после сообщений о минировании

Занятия первой смены отменили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Эвакуация детей и педагогов 16 школ проводится в Благовещенске в связи с сообщениями о минировании. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале написал мэр города Олег Имамеев.

"Неделя началась с нехорошего события - сразу по 16 школам поступили сообщения о минировании. Соответствующие службы работают во всех корпусах, детей педагоги переводят в близлежащие здания", - говорится в сообщении.

Занятия первой смены в школах города отменены. "По второй [смене] будет понятно после завершения обследования", - сообщил Имамеев.

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РоссияАмурская область
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