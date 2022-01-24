На Сахалине бездомные собаки напали на малолетних детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура в понедельник начала проверку по публикациям СМИ о нападениях бездомных собак на малолетних детей в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации местных СМИ, в поселке городского типа Шахтерск бездомная собака неожиданно набросилась на четырехлетнюю девочку, которая играла на детской площадке с другими детьми. Собака укусила ребенка за лицо, серьезных травм девочка не получила. В том же населенном пункте другая бездомная собака напала на шестилетнего мальчика, который играл на горке, от укусов ребенка спас толстый комбинезон. Местная полиция сами факты нападения подтвердила.

"Углегорской городской прокуратурой организована проверка <...>. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае. Там из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.