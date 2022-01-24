В УМВД подтвердили задержание двух подростков по подозрению в убийстве семьи под Омском

ТАСС, 24 января. /ТАСС/. УМВД России по Омской области подтвердило, что по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района задержаны два подростка: 17-летний молодой человек и 14-летняя девушка - дочь убитых.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний житель села и способствовавшая ему в этом 14-летняя дочь убитых. Подозреваемые переданы в следственные органы", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее о задержании подростков сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ заявили, что подростки сознались в совершении преступления.

"По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. <…> На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож - орудие убийства - и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства", - сообщили в СК.