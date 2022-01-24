В Кузбассе осудили группу наркоторговцев, которые сбывали товар за криптовалюту

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Пять участников организованной группы в Кузбассе, которые занимались производством и сбытом наркотических веществ, приговорены к лишению свободы на сроки от шести до 15 лет. Они продавали запрещенные вещества за криптовалюту в регионах Сибири и Урала, сообщается в понедельник на портале МВД-медиа.

"В дачном домике, расположенном в Топкинском районе Кемеровской области, подельники организовали нарколабораторию, в которой занимались производством наркотических веществ методом синтеза. Они фасовали запрещенные вещества и прятали в тайники, расположенные на территории Кузбасса, а также в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Новом Уренгое. С целью сбыта синтетики организатор создал собственный интернет-магазин, клиенты которого приобретали запрещенные вещества за криптовалюту", - говорится в сообщении.

Осужденные были задержаны осенью 2018 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области. При задержании у них изъято в общей сложности 500 гр мефедрона, 2,5 кг "соли", более 100 л различных прекурсоров, а также оборудование для их производства.

В зависимости от роли каждого им инкриминировалось совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Лидер группы заключил досудебное соглашение и был приговорен к 10,5 года лишения свободы. Четверо его подельников получили в качестве наказание лишение свободы на шесть, восемь, 13 и 15 лет в колонии строгого режима.