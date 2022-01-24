В Приамурье тренера по теннису приговорили к 16 годам колонии за сексуальное насилие

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил к 16 годам колонии строго режима тренера спортивной секции по теннису из Благовещенска за сексуальное насилие над девятилетним ребенком, сообщила в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В апреле 2012 года команда спортсменов во главе с тренером на поезде возвращалась с соревнований из Владивостока в Благовещенск. В пути подсудимый, дождавшись, когда девятилетняя потерпевшая уснет, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Сообщается, что это не первое подобное преступление, совершенное мужчиной.

"Белогорский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении тренера спортивной секции Благовещенска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), - говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении преступника уже были возбуждены уголовные дела за аналогичные преступления. "С учетом вступивших в законную силу приговоров, судом назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок шести лет, с ограничением свободы на срок два года", - отметили в ведомстве.