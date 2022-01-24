{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи на Алтае проверят информацию об издевательствах родителей над ребенком

Родители выгнали ребенка голым на мороз в воспитательных целях

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае начали проверку по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком, которого родители выгнали голым на мороз в воспитательных целях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"В сети Интернет опубликовано видео, на котором запечатлен малолетний ребенок, стоящий без одежды на улице. По словам автора видео, такие методы воспитания родители применяют к мальчику неоднократно. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Случай произошел в многодетной семье в Шелаболихинском районе.

Следователям предстоит также дать юридическую оценку работе сотрудников органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете.

Теги
РоссияАлтайский край
ABC: мужчина в Австралии сознался в резонансном похищении четырехлетней девочки
Австралиец не раскрыл мотивов своего преступления, отмечает вещательная корпорация
Читать полностью