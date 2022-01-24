Следователи на Алтае проверят информацию об издевательствах родителей над ребенком

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае начали проверку по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком, которого родители выгнали голым на мороз в воспитательных целях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"В сети Интернет опубликовано видео, на котором запечатлен малолетний ребенок, стоящий без одежды на улице. По словам автора видео, такие методы воспитания родители применяют к мальчику неоднократно. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Случай произошел в многодетной семье в Шелаболихинском районе.

Следователям предстоит также дать юридическую оценку работе сотрудников органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете.