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При взрыве бака с топливом в пригороде столицы Гаити пострадали более 20 человек

Еще один человек погиб

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. Взрыв резервуара с топливом в окрестностях столицы Гаити Порт-о-Пренса привел к гибели одного человека, еще около 20 получили ожоги разной степени. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал HaitiLibre.

По его данным, при тушении огня пострадали трое пожарных, они доставлены в больницы. О причинах взрыва не сообщается, власти расследуют инцидент.

В середине декабря в городе Кап-Аитьен на севере Гаити произошел взрыв автоцистерны с топливом, унесший жизни более 90 человек. Автоцистерна перевернулась на дороге, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки.

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