В Орске без воды остались жители одного из микрорайонов

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Повреждение чугунного водовода произошло в понедельник в поселке ОЗТП Орска в Оренбургской области, в домах жителей и на нескольких социально значимых объектах нет холодной и горячей воды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Орска.

"Ночью в поселке ОЗТП был поврежден подземный чугунный водовод диаметром 700 мм. В многоквартирных домах, попавших в зону отключения, отсутствует холодное и горячее водоснабжение", - сказано в сообщении.

Из-за отключения водоснабжения, по информации управления образования города, школы на территории поселка сегодня будут работать в дистанционном режиме. Детские сады детей не принимают, так как не будет возможности организовать горячее питание, уточнили в пресс-службе.

"Дежурно-ремонтная бригада ООО "РВК-Орск" обследовала аварийный участок и определила точное место порыва. В настоящее время сформирована ремонтно-восстановительная бригада, на рассвете она приступит к земляным работам", - добавили в мэрии.

Зона отключения

В районе, где нарушено водоснабжение, по данным пресс-службы правительства Оренбургской области, проживают более 10 тыс. человек. Как уточнили в региональном Минстрое, холодной и горячей воды нет в 550 домах частного сектора и 50 многоквартирных домах, а также 10 учреждениях образования, поликлинике и социально-реабилитационном центре. В правительстве Оренбургской области, как уточняется в сообщении, министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин проводит оперативное совещание с администрацией и коммунальными службами Орска.

"В настоящее время ремонтно-восстановительная бригада приступила к земляным работам. На месте задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Организован подвоз воды в реабилитационный центр. Сейчас решается вопрос с подвозом воды к жилым домам", - добавили в пресс-службе регионального Минстроя.

Ремонтные работы, как уточнили в профильном министерстве, планируется завершить до 18:00 (16:00 мск). При этом прокурор Советского района Орска организовал проверку по факту аварийного отключения водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства области.

"В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) поставщика коммунальных услуг, а также соблюдению нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ и устранения последствий аварии и восстановления водоснабжения. Прокурор района Владимир Латышев выехал на место аварии с целью оценки действий уполномоченных органов по обеспечению водой населения и необходимой помощью на период проведения ремонтных работ. Ход и сроки устранения коммунальной аварии, а также восстановление прав граждан находятся на контроле прокурора района", - отмечается в сообщении.