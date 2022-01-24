В Подмосковье мужчина украл из салона связи телефонов на 1 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 21-летнего жителя Ставропольского края, который подозревается в краже в Подмосковье 59 мобильных телефонов на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ночью злоумышленник в медицинской маске и перчатках залез на крышу салона сотовой связи на Советской улице в Подольске, где сделал отверстие и проник в помещение. Он вывел из строя камеру видеонаблюдения, после чего похитил 59 мобильных телефонов и скрылся тем же путем. Инструменты, которые он использовал для совершения преступления, а также одежду и личный мобильный телефон он выбросил в урну.

"Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей", - сказала Петрова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). "Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут передвижения похитителя и задержали его около одного из торговых центров", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

В ходе личного досмотра и обыска по адресу временного проживания задержанного сотрудники полиции изъяли четыре похищенных мобильных телефона, остальное имущество он продал в торговые точки Москвы, выручив 150 тыс. рублей. В настоящее время подозреваемый арестован.