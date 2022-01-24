В Кузбассе возбудили дело по факту гибели четырех человек от отравления угарным газом

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Новокузнецке Кемеровской области, где накануне в частном жилом доме были обнаружены тела мужчины и трое детей с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте регионального СУ СК.

"По версии следствия, соседи обратили внимание, что из частного жилого дома, в котором проживает многодетная семья, несколько дней никто не выходит. Они позвонили в службу "112". Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины и троих детей, женщину с признаками отравления угарным газом госпитализировали. При осмотре места происшествия установлено, что в корпусе печи имеются трещины, что могло способствовать распространению продуктов горения", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что выжившая пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Следователи назначили экспертизы для установления точных причин смерти мужичины и детей, а также для определения источника задымления в жилом доме. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла.