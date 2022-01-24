СК завершил следствие по делу об убийстве девочки в Тюмени

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следствие по уголовному делу об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"В Главном следственном управлении СК завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Он обвиняется в убийстве малолетнего, сопряженном с похищением и изнасилованием, насильственных действиях сексуального характера", - говорится в сообщении.

30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в Тюмени, встретил ранее незнакомую ему девочку. Он заманил ее к себе в арендованную квартиру, где изнасиловал, а затем задушил. Тело девочки он упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа года с целью сокрытия преступления перепрятал в труднодоступном месте на береговой линии озера Оброчное. "В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела", - сообщили в СК.