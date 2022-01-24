На Сахалине возбудили дело по факту нападения бездомных собак на детей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Следователи в понедельник возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на детей в поселке городского типа Шахтерск на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления СК.

Утром прокуратура начала проверку по публикациям местных СМИ о нападениях бездомных собак на детей в Шахтерске. В первом случае собака неожиданно набросилась на четырехлетнюю девочку, которая играла на детской площадке с другими детьми. Собака укусила ребенка за лицо, серьезных травм девочка не получила. В том же населенном пункте другая бездомная собака напала на шестилетнего мальчика, который играл на горке, от укусов ребенка спас комбинезон.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - рассказали следователи. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий.