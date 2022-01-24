На Кубани из-за непогоды оказались подтоплены 66 придомовых участков

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Поднятие уровня грунтовых вод произошло в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае из-за продолжающихся осадков, в результате подтоплены 66 придомовых территорий, в девять домов зашла вода, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

В результате поднятия уровня грунтовых вод в Славянске-на-Кубани произошло подтопление 66 придомовых территорий, также вода зашла в девять домовладений на уровень до 5 см. Эвакуация жильцов не проводилась", - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что специалисты ведут откачку с подтопленных территорий с использованием спецтехники, на данный момент в подтопленных домах воду откачали.

Осадки в виде снега и мокрого снега идут в Краснодарском крае с прошлой недели, ведется ликвидация последствий снегопада, за последние сутки использованы более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов. По данным администрации Краснодарского края по состоянию на утро понедельника, на Шаумянском перевале приостановлено автомобильное движение, в районе Молдовановского перевала развернут пункт обогрева. Во всех муниципалитетах региона действует штормовое предупреждение.