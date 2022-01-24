В селе Никольское на острове Беринга загорелась котельная

ТАСС, 24 января. Пожар произошел в здании котельной в селе Никольское на острове Беринга. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Камчатские пожарные ведут работы по тушению котельной, расположенной на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе", - говорится в сообщении. К месту происшествия выдвинулись сотрудники местного пожарного поста, а также личный состав поисково-спасательного отряда регионального главка МЧС. Всего на месте работают 12 человек на трех единицах техники.

Позднее пожар локализовали на площади 260 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщается на сайте регионального правительства, власти на Камчатке направят мобильную котельную и обогреватели в село Никольское, где после пожара нарушено теплоснабжение. "25 января утром в Алеутский округ вертолетом МЧС России доставят обогреватели для жителей домов, оставшихся из-за пожара на котельной без отопления. Также во вторник из порта Петропавловска-Камчатского в сторону села Никольского выйдет судно, которое доставит на остров мобильную котельную", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства края Романа Василевского, без отопления остались четыре дома по 12 квартир, один 24-квартирный и четыре частных дома, там живут 123 человека, в том числе 38 детей. Сейчас в Никольском в здании школы развернут пункт временного содержания, к приему жителей готовы, как утверждается, в местной гостинице. Никто за помощью не обращался. На улице минус четыре градуса.

На остров Беринга будут доставлены 70 обогревателей. Договоренность о их покупке достигнута с местным предпринимателем. Ночью их заберут со склада магазина, а утром погрузят на вертолет, который вылетит в Никольское. Их передадут жителям.

"Также во вторник начинается погрузка мобильной котельной, которая есть в резерве Камчатского края. В порту стоит судно с Сахалина. Оно позволяет сегодня погрузить на борт котельную и разгрузить на рейде у села Никольского на плашкоут, который доставит ее к берегу", - цитируют в сообщении Василевского.

Никольское - единственный населенный пункт Алеутского муниципального округа. Население - более 600 человек. Основная часть жилого фонда - 21 дом и восемь объектов соцсферы отапливаются котельной "Центральная", пять многоквартирных и четыре частных дома отапливались котельной "Школьная", которая из-за пожара перестала подавать тепло.