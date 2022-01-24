В Оренбуржье прокуратура подала в суд на поссовет после схода снега на ребенка

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Прокуратура признала незаконными бездействия поссовета райцентра Переволоцкий Оренбургской области в связи с отсутствием очистки крыши дома, упавший снег с которой нанес травмы ребенку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщал ТАСС, врачи госпитализировали 7 января 12-летнего ребенка, который пострадал в результате схода снега с трехэтажного здания в поселке Переволоцкий Оренбургской области, у пострадавшей был диагностирован перелом бедра.

"В ходе проведенной проверки, организованной по факту обрушения снега на несовершеннолетнюю в п. Переволоцкий, выявлены нарушения законодательства в сфере ЖКХ. <…> В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Переволоцкого района в суд направлено исковое заявление о признании бездействия поссовета незаконным и обязании провести открытый конкурс по отбору управляющей организации", - сказано в распространенном сообщении.

По данным прокуратуры, собственники многоквартирного дома по ул. Нефтяников,1 поселка Переволоцкий выбрали непосредственный способ управления, но не заключили договоры на содержание имущества, в том числе на очистку крыши дома. В ведомстве уточнили, что в этом случае местные власти должны были провести открытый конкурс по отбору управляющей организации, но этого не было сделано.

"Указанное бездействие органа местного самоуправления нарушает права проживающих в доме лиц, права неопределенного круга лиц, поскольку из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания общего имущества, непроведения периодических осмотров, очистки крыши от снега в зимний период, создается опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также разрушения многоквартирных домов, объектов коммунальной инфраструктуры поселения", - объяснили в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура также продолжает контролировать ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего.

В новость внесена правка (10:49) - передается с уточнением формулировки в заголовке, лиде и цитате, верно - бездействия поселкового совета