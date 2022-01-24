В больнице умер младенец, пострадавший в ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области

ТАСС, 24 января. Один из двух детей, госпитализированных в минувшую субботу после ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области, умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По инициативе следственного управления СК России по Мурманской области из органов внутренних дел передано в производство уголовное дело по факту гибели одного ребенка и травмировании второго в результате автомобильной аварии, произошедшей 22 января на 1377-м км автодороги Р-21 "Кола", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в больницу госпитализировали двух детей. По данным следствия, в Кольскую ЦРБ доставили двух девочек 2016 и 2021 годов рождения. "Спустя непродолжительное время ребенок 2021 года рождения скончался в медицинском учреждении. Второй ребенок находится в больнице областного центра", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").