Ущерб по делу о поставках фальшивых масок в Приангарье превысил 90 млн рублей

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Более 90 млн рублей составил, по версии следствия, ущерб бюджету Иркутской области по уголовному делу о закупке фальсифицированных средств индивидуальной защиты, по которому проходит экс-глава Минздрава региона Наталия Ледяева. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

"В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области. С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу. Всего по делу проходят шесть человек, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий"). В ходе предварительного следствия был изъят большой объем документации, требующей детального изучения и анализа, проведено четыре трудоемких судебных экспертизы. Объем уголовного дела составил 63 тома.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, задержали 30 ноября. По версии следствия, она, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили средства бюджета Иркутской области при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.