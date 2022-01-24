СК возбудил дело из-за гибели осужденного в ИК-3 в Калужской области

КАЛУГА, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели осужденного после драки в медчасти в исправительной колонии в Товарково в Калужской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении СК по региону.

"22 января в медико-санитарной части исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Товарково, обнаружено тело осужденного. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников, ночью один из осужденных из отряда проник в медицинскую часть учреждения и ударил находившегося там другого осужденного. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть. По словам омбудсмена, виновник происшествия - четырежды судимый. Как ранее сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, конфликт произошел из-за личной неприязни осужденных.