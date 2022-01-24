В ЕАО возбудили уголовное дело после нападения собак на детей

ТАСС, 24 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности в Еврейской автономной области (ЕАО) после нападения собак на школьников. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"24 января 2022 года в СМИ опубликованы данные о нападении на восьмилетнего мальчика и двенадцатилетнюю девочку в Биробиджане Еврейской автономной области бродячих собак. Детям оказана квалифицированная медицинская помощь, они проходят лечение в домашних условиях, угрозы их жизни и здоровью нет. Следственным отделом по городу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, принимаются меры к отлову животных специальными службами, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что работа с безнадзорными животными ведется, но усугубляют ситуацию некоторые жители частного сектора, которые выпускают на свободный выгул своих питомцев. В частном секторе домашние собаки сбиваются в стаи вместе с бездомными животными.

В понедельник было принято решение на базе отдела ТОС мэрии города открыть горячую линию, куда жители смогут сообщать о гражданах, выпускающих на улицу собак без присмотра. Кроме того, совместно с участковыми в областном центре пройдут рейдовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий.