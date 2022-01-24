В Воронежской области суд приговорил к 12 годам колонии женщину за убийство ребенка

ВОРОНЕЖ, 24 января. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил женщину к 12 годам колонии за убийство семимесячной дочери. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Приговором суда виновная осуждена на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год шесть месяцев. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы управления СК по региону, 9 января 2021 года в поселке Грибанокский под Воронежем 34-летняя женщина с семимесячной дочкой пришла в гости к соседу, где в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила рукой по голове своего плачущего ребенка. "От полученных телесных повреждений малолетняя через непродолжительное время скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма", - сообщила пресс-служба ведомства.