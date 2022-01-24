В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, подозреваемого в истязании ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в истязании ребенка. Его задержали и заключили под стражу, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с 31 декабря по 17 января пьяный мужчина причинял физические и психические страдания пасынку, систематически наносил ему побои и совершал другие насильственные действия. Телесные повреждения у ребенка обнаружили сотрудники дошкольного учреждения, которое он посещал.

"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи СК выясняют, совершались ли противоправные действия в отношении еще одного ребенка в указанной семье. Также следователям предстоит дать юридическую оценку и действиями матери детей", - добавили в СК.

Детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.