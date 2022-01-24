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В Пензенской области задержали подозреваемого в покушении на жизнь 10-летнего мальчика

Он нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топором

ПЕНЗА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя села Чемодановка Пензенской области по подозрению в покушении на убийство 10-летнего мальчика, которое произошло днем в четверг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области был установлен житель села Чемодановки 2003 года рождения, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего. Было установлено, что данный гражданин нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком", - отмечается в сообщении.

В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено и изъято орудие преступления. Молодой человек признался в содеянном, в настоящее время он задержан.

По данным следственного управления СК РФ по региону, днем 20 января 18-летний житель Бессоновского района Пензенской области напал на мальчика возле подъезда дома по улице Глазунова в Пензе и нанес ему несколько ударов кухонным топором. Ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

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