В Москве перекрыли канал незаконной легализации мигрантов с доходом 60 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве двоих подозреваемых в организации незаконной легализации мигрантов. Общий доход от незаконной деятельности составил более 60 млн рублей, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска задержаны двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Они подозреваются в организации бизнеса по незаконной легализации пребывания граждан зарубежных стран на территории России", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные документы - миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации. Кроме того, выявлены факты оказания услуг по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения гражданства России и регистрации по месту пребывания.

"Услугами фигурантов пользовались в основном иностранцы, которые находятся в России нелегально. Каждый из клиентов платил за фальшивые бумаги от миллиона до 2,5 млн рублей. По предварительным данным, общая сумма криминального дохода превышает 60 млн рублей", - добавила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело (ст. 322.1 УК РФ). Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России и Росгвардии по местам проживания подозреваемых изъяли паспорта, фотографии, бланки миграционных документов, незарегистрированный травматический пистолет, компьютерную технику, средства связи, деньги.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возможные соучастники и покупатели поддельных документов устанавливаются.