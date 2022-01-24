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Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту издевательства над ребенком в Алтайском крае

Родители выгоняли несовершеннолетнего на улицу без одежды

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по информации СМИ об издевательствах над ребенком в Алтайском крае. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Колесниченко И. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации", - говорится в сообщении.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияАлтайский край
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