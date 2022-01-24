Начальника отдела ГИБДД Нефтекамска осудили условно за взятку и превышение полномочий

УФА, 24 января. /ТАСС/. Начальник отдела ГИБДД города Нефтекамска в Башкирии признан виновным и осужден на четыре года условно за получение взятки и превышение должностных полномочий. Также он должен выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, штрафом в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Установлены два эпизода преступления обвиняемого: он отменил проверку в отношении водителя, ранее лишенного права управления транспортным средством, а также за 30 тыс. рублей помог получить другому человеку водительские права без сдачи экзамена. Подсудимый вину не признал, добавили в прокуратуре.