Бастрыкин передал дело о смерти хоккеиста орского "Южного Урала" в центральный аппарат СК

ТАСС, 24 января. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело по факту смерти нападающего орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павла Крутия, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о затягивании расследования председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для более эффективного расследования в Главное следственное управление СК России и представить доклад", - сообщает СК.

Ранее мать погибшего хоккеиста на личном приеме у главы СК обратилась с жалобой на действия следователей по уголовному делу о гибели ее сына.

Утром 10 июля 2020 года во время тренировочной пробежки 23-летний Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию городской больницы №4, где впоследствии умер. Хоккеисту был поставлен диагноз - тромбоэмболия легочной артерии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.