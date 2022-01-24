В доме советника главы Орловской области прошли обыски по делу о хищении 179 млн рублей

ТАСС, 24 января. Обыски по уголовному делу о хищении более 179 млн рублей при реконструкции мостов в Орловской области прошли в доме и на рабочем месте советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и моста в Ливенском районе, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц. Сегодня при координирующей роли прокуратуры в Орле и Белгороде проведены обыски по более чем 10 адресам, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", возбудили в Орле в сентябре 2021 года. Гендиректора подрядной компании "Ремспецмост", с которой заключили контракты по реконструкции Красного моста и моста Дружба в Орле, а также моста в Ливенском районе, поместили под арест. Как отмечалось ранее, с декабря 2020-го по март 2021 года гендиректор подрядной организации совместно с другими лицами потратил более 179 млн рублей, выделенные по нацпроекту на реконструкцию Красного моста, на покупку дорогостоящей строительной техники и автомобилей класса люкс. По данным суда, также гендиректор обвиняется в хищении около 1,5 млн рублей бюджетных средств, которые были предусмотрены на завершение капремонта моста Дружба в Орле.