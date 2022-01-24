На Алтае возбудили дело после того, как родители выгнали ребенка без одежды на мороз

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как родители пятилетнего ребенка в одном из сел выгнали его на мороз без одежды и обуви в воспитательных целях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"По данным следствия, 21 января в селе Селезнево родители пятилетнего мальчика, будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. В настоящее время несовершеннолетний и его двое братьев изъяты из семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем"). Кроме того, зарегистрирована процессуальная проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку сотрудникам на предмет халатности.

Ранее сообщалось, что случай произошел в многодетной семье. Видеоролик, где показано, как ребенок без одежды стоит на морозе, стал поводом для доследственной проверки. Известно, что такие методы воспитания родители применяют к мальчику неоднократно. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по информации СМИ об издевательствах над ребенком в Алтайском крае. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.