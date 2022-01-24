{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

В момент ДТП автобус не находился на маршруте

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в понедельник в Иркутске, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Сегодня около 15:30 (10:30 мск) на объездной автодороге Ленинского района Иркутска произошло столкновение автобуса Hyundai и грузового автомобиля. После столкновения автобус совершил съезд с проезжей части в кювет. С места автоаварии госпитализированы водитель и два взрослых пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Автобус является рейсовым, но известно, что в момент ДТП он не находился на маршруте.

Теги
РоссияИркутская область
На Алтае возбудили дело после того, как родители выгнали ребенка без одежды на мороз
Они были недовольны поведением сына
Читать полностью