В Иркутске в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в понедельник в Иркутске, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Сегодня около 15:30 (10:30 мск) на объездной автодороге Ленинского района Иркутска произошло столкновение автобуса Hyundai и грузового автомобиля. После столкновения автобус совершил съезд с проезжей части в кювет. С места автоаварии госпитализированы водитель и два взрослых пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Автобус является рейсовым, но известно, что в момент ДТП он не находился на маршруте.