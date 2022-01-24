В Липецкой области выявили самый крупный с 2016 года цех поддельного алкоголя

ТАСС, 24 января. Полицейские обнаружили в Липецке самый крупный за последние пять лет в регионе цех поддельного алкоголя, в нем хранились 7,5 тыс. литров готовой продукции, пять тонн спиртосодержащей жидкости, более 100 тыс. бутылок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области.

"В Липецке полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. В помещениях цеха полицейские обнаружили 7,5 тыс. литров готовой к реализации продукции, этикетки известных брендов, автоматизированную производственную линию, более 100 тыс. пустых бутылок и около пять тонн спиртосодержащей жидкости, предназначенных для изготовления контрафактного алкоголя, а также специализированную технику для погрузки и транспортировки нелегальных грузов", - сообщила она.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области, выявленный цех поддельного алкоголя стал самым крупным в регионе с 2016 года, он располагался в Правобережном районе Липецка. "Установлено, что во время перевозки своих грузов, преступники использовали автомобиль, с помощью которого проводили "разведку" на наличие постов ГИБДД на дорогах региона. В настоящее время сотрудниками полиции организована доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз и исследований", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.