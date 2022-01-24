В Хабаровске экс-главу управления Росимущества осудили условно за превышение полномочий

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил к условному сроку бывшего руководителя территориального управления Росимущества по делу о превышении полномочий, он поручал сотрудникам передавать ему часть их премий, присвоив в общей сложности более 5 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"). Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в распространенном релизе.

Установлено, что бывший руководитель территориального управления ведомства в апреле 2018 года поручил подчиненному передавать ему часть назначенных сотруднику премий за выполнение последним особо важных и сложных заданий. Под угрозой значительного сокращения выплат подчиненный работник согласился.

За два года на лицевой счет работника в качестве премий поступили 2,3 млн рублей, руководитель забрал себе в общей сложности 1 млн рублей. Аналогичным способом он получил еще от четырех подчиненных сотрудников около 4,5 млн рублей.