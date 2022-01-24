Мосгорсуд оставил в силе ограничения депутату Рашкину по делу о незаконной охоте

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу о незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная коллегия оставила постановление суда об избрании Рашкину меры пресечения в виде определенных действий без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд ранее запретил Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. Согласно постановлению суда, ему запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть Интернет, посещать охотничьи угодья.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.