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В Краснодарском крае и Адыгее остаются без электроснабжения свыше 33 тыс. человек

Отключения света произошли из-за аварий, вызванных непогодой

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Свыше 33 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи остаются без электроснабжения из-за аварий на сетях, которые произошли на фоне непогоды - мокрого снега и ветра, говорится в распространенном в понедельник сообщении Минэнерго РФ.

"Свыше 33 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея остаются без электроснабжения из-за мокрого снега и ветра. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за непогоды в нескольких муниципалитетов края зафиксированы локальные отключения электроэнергии.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности.

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РоссияАдыгеяКраснодарский край
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