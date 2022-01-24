Вторая потерпевшая по делу блогера Била заявила, что он не компенсировал ей ущерб

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Потерпевшая по уголовному делу о ДТП на Смоленской площади, спровоцированном блогером Эдвардом Билом, Екатерина Маничкина отказалась от предложенного ей подсудимым автомобиля взамен разбитого в аварии. Об этом стало известно в Пресненском суде Москвы, который в понедельник приступил к повторному рассмотрению по существу уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Готовы были предоставить другой автомобиль аналогичного класса и комплектации, а на время, пока он будет приобретаться, подобрать аналогичное автотранспортное средство", - заявил один из адвокатов подсудимого, обращаясь к Маничкиной.

В свою очередь она заявила, что блогер "ничего не компенсировал и не пытался этого сделать". "Были какие-то невнятные эсэмэски с его стороны, а диалога не было. Для матери-одиночки это не серьезно", - отметила потерпевшая. Кроме того, она рассказала, что в результате ДТП получила сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и полгода после аварии боялась садиться за руль. "Потеряла сознание и, очнувшись, почувствовала запах гари и дикий ужас, что машина может взорваться, - рассказала она о ДТП. - На меня упал автомобиль, в котором находилась Мария Артемова (также потерпевшая по делу - прим. ТАСС). Плохо помню тот ужас, который тогда наступил, не помню подробностей".

Гражданский иск Маничкиной слушается в Люблинском суде Москвы. Она требует взыскать с блогера 1,7 млн рублей. Именно в эту сумму независимые эксперты оценили ущерб, который был нанесен потерпевшей в ходе ДТП.