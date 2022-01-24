В Калужской области СК возбудил дело из-за издевательств подростков над пятиклассником

КАЛУГА, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбительных действий, которые подростки совершили в отношении пятиклассника в туалете одной из школ города Белоусово Калужской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12 января 14-летний подросток в присутствии двух 13-летних товарищей решил проучить 11-летнего ученика школы и в помещении туалета совершил в отношении него оскорбительные действия. В ряде региональных СМИ и соцсетях сообщалось, что трое семиклассников, двое из которых - иностранцы, против воли мальчика затащили его в туалет и попытались избить.

Губернатор Владислав Шапша в понедельник на заседании областного правительства обратился к руководителю министерства образования региона Александру Аникееву, отметив, что комиссия по делам несовершеннолетних должна "этот случай внимательно рассмотреть и принять необходимое решение".

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, совместно с органами профилактики правонарушений несовершеннолетних устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы несовершеннолетних.