{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калужской области СК возбудил дело из-за издевательств подростков над пятиклассником

Несовершеннолетние затащили мальчика в туалет и попытались избить

КАЛУГА, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбительных действий, которые подростки совершили в отношении пятиклассника в туалете одной из школ города Белоусово Калужской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12 января 14-летний подросток в присутствии двух 13-летних товарищей решил проучить 11-летнего ученика школы и в помещении туалета совершил в отношении него оскорбительные действия. В ряде региональных СМИ и соцсетях сообщалось, что трое семиклассников, двое из которых - иностранцы, против воли мальчика затащили его в туалет и попытались избить.

Губернатор Владислав Шапша в понедельник на заседании областного правительства обратился к руководителю министерства образования региона Александру Аникееву, отметив, что комиссия по делам несовершеннолетних должна "этот случай внимательно рассмотреть и принять необходимое решение".

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, совместно с органами профилактики правонарушений несовершеннолетних устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы несовершеннолетних.

Теги
РоссияКалужская область
Начальника отдела ГИБДД Нефтекамска осудили условно за взятку и превышение полномочий
Он также выплатит штраф в размере 600 тыс. рублей
Читать полностью