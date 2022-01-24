Прокурор запросил 20 лет колонии устроившему стрельбу в районе Химмаш в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Представитель гособвинения в ходе прений запросил 20 лет колонии строгого режима Сергею Болкову, который в конце мая 2021 года устроил стрельбу в районе Химмаш в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС из Свердловского областного суда.

"Прошу суд признать Болкова виновным и назначить ему наказание по совокупности преступлений сроком на 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", - сказал прокурор. Всего подсудимый обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе в покушении на убийство и незаконном лишении человека свободы.

В результате ЧП, произошедшего 30 мая 2021 года, пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании Болков, бывший сотрудник органов внутренних дел, начал стрелять в бойцов СОБР, никто из них не пострадал. В ходе следственных действий также было установлено, что обвиняемый не только стрелял из окна дома, но и перед этим удерживал у себя в квартире человека, которому угрожал оружием и ножом. Болков был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы были также повреждены автомобили на улице, здания, общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.