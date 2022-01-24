Суд признал виновными шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ в разбое и хищении 136 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в понедельник признал виновными шестерых бывших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двух их подельников в разбойном нападении на бизнесмена и хищении у него 136,5 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где идет оглашение приговора.

"Суд постановил признать Александра Карелина, Романа Оболенского, Владимира Урусова, Дмитрия Капышкина, Хетага Маргиева, Артура Власова, Дмитрия Чиквина и Дмитрия Казанцева виновными по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере)", - зачитал приговор судья Александр Дерепко. Сроки наказания осужденным будут оглашены в заключительной части приговора.

Фигурантами дела стали уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Еще двое фигурантов - Николай Стефу и Артур Дзуцев - объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла обвиняемые, кроме Чиквина и Казанцева, были действующими сотрудниками ФСБ. Для нападения на потерпевшего они использовали травматические пистолеты, рации и форму, напоминающую униформу спецподразделений ФСБ, чтобы выдать себя за силовиков и мотивировать свои действия проведением оперативных мероприятий.

При нападении использовался автомобиль Mercedes. Он принадлежал матери еще одного фигуранта дела, Константина Жарова. Он был также задержан, признал вину и дал показания на подельников. Дело Жарова было выделено в отдельное производство, он приговорен к девяти годам колонии.