У жителя Новосибирской области изъяли 82 экземпляра краснокнижного осетра

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у гражданина в Томской области 82 экземпляра незаконно выловленного сибирского осетра, численность которого за последние полвека сократилась в сотни раз. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

"В результате проведенной ихтиологической экспертизы было установлено, что изъятые водные биологические ресурсы являются рыбой особо ценной породы сибирский осетр, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу РФ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушителя обнаружили в Молчановском районе Томской области. Житель Новосибирской области 1963 года рождения провозил рыбу без соответствующих документов, утверждая, что в его машине находятся кострюки (молодые особи осетра - прим. ТАСС).

Предварительный ущерб государству превышает 13 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ" УК РФ.

Как сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, сибирский осетр относится к виду, резко сократившему численность, он внесен в Красную книгу России и считается вымирающим. Встречается в реках Сибири от Оби до Колымы, а также в озере Байкал.