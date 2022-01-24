СК инициировал проверку из-за нападения собаки на женщину и ребенка в Курганской области

ТАСС, 24 января. Следователи проводят проверку по информации о нападении собаки на женщину и ребенка в Шадринске Курганской области.

Что делать при встрече со стаей собак

Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Шадринску СУ СК России по Курганской области по сообщению средств массовой информации о нападении собаки на мать и ребенка организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении с уточнением, что собака принадлежала одному из местных жителей и находилась на улице без хозяина.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.