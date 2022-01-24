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СК инициировал проверку из-за нападения собаки на женщину и ребенка в Курганской области

По информации следователей, инцидент произошел в Шадринске, животное в момент нападения находилось на улице без хозяина

ТАСС, 24 января. Следователи проводят проверку по информации о нападении собаки на женщину и ребенка в Шадринске Курганской области.

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Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Шадринску СУ СК России по Курганской области по сообщению средств массовой информации о нападении собаки на мать и ребенка организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении с уточнением, что собака принадлежала одному из местных жителей и находилась на улице без хозяина.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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