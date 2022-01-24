В аэропорту Петербурга пассажиры такси убили водителя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Водитель такси был жестоко убит вечером 23 явнаря в петербургском аэропорту Пулково. У 25-летнего мужчины выявлены резаные раны горла, затылка и грудной клетки, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Труп водителя в автомобиле Volkswagen Polo был обнаружен на съезде с пандуса в аэропорту Пулково. Убитым оказался 25-летний гражданин Таджикистана, он работал в России по патенту, который оформил в декабре 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

О происшествии в дежурную часть сообщили сотрудники скорой помощи, которые первыми прибыли на место. Полицейские нашли в салоне автомобиля нож (предполагаемое орудие убийства), а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Полиция разыскивает преступников.