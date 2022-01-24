Самарский экс-депутат получил шесть лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков

САМАРА, 24 января. /ТАСС/. Суд в Самаре приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего депутата Советского внутригородского района Самары первого созыва Дениса Штейна за сбыт мефедрона в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Октябрьский районный суд города Самары вынес приговор в отношении Дениса Штейна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере"). Вину подсудимый не признал, однако суд <…> признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ходе суда было установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица мефедрон массой 309,15 грамма - в крупном размере. После этого он расфасовал вещество в удобную для сбыта упаковку для незаконного сбыта наркотика. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в областном следственном управлении СК РФ сообщали, что дело возбудил руководитель регионального следственного управления СК РФ Валерий Самодайкин. В самарском областном отделении партии "Единая Россия" отмечали, что приостановили членство депутата.