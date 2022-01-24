В Крыму возбудили уголовное дело по факту ложных сообщений о готовившихся взрывах

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поступивших в пятницу, 21 января, ложных сообщений о готовящихся терактах в образовательных учреждениях Крыма, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры в целях дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Неустановленные лица по электронной почте разослали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений полуострова. "На первоначальном этапе расследования установлено, что сообщения о минировании поступили не менее чем в 60 объектов, среди которых школы и высшие учебные заведения", - сообщается в пресс-релизе.

Предварительное следствие поручено следственной группе управления по расследованию особо важных дел, состоящей из наиболее опытных сотрудников. Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к преступлению. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

После получения электронных писем о минировании занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи, Ялты, Евпатории, Судака, Армянска, Феодосии и Алушты, колледжа в поселке Советском. Эвакуированы были 10 школ и вузов и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.