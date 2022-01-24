Во владимирской колонии выявили группу иностранных вербовщиков в "Исламское государство"

ВЛАДИМИР, 24 января. /ТАСС/. УФСБ по Владимирской области выявило в исправительной колонии на территории региона группу иностранных вербовщиков, которые пытались вовлечь других заключенных в структуру террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления.

"Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области на территории одного из исправительных учреждений региона вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной террористической ячейки сторонников МТО "Исламское государство", образованной выходцами из центральноазиатских республик", - говорится в сообщении.

По данным следствия, четверо иностранных граждан из числа ранее осужденных за уголовные преступления обвиняются в том, что по предварительному сговору участвовали в вербовке заключенных исправительной колонии в структуру международной террористической группировки. Кроме того, целью ячейки сторонников ИГ была подготовка осужденных к выезду в зоны боевых действий на территории иностранных государств после освобождения из мест лишения свободы.

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность"). Фигуранты находятся в СИЗО для проведения дальнейших следственных действий, а также выявления их причастности к иным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.