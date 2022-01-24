Спецназовцы ФСБ объяснили участие в хищении 136,5 млн руб. тяжелым материальным положением

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Бывшие сотрудники ФСБ, признанные виновными в хищении 136,5 млн рублей у предпринимателя, объяснили свое участие в преступлении тяжелым материальным положением, передает корреспондент ТАСС из зала Московского гарнизонного военного суда, где идет оглашение приговора.

"Подсудимый Артур Власов вину в судебном заседании не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на 51 ст. конституции. В ходе предварительного следствия на допросе и очных ставках он дал показания, в целом соответствующие тексту обвинительного заключения. При этом он подчеркнул, что оружие и насилие он не применял, форму сотрудников ФСБ не использовал. В своих действиях он усмотрел признаки мошенничества или грабежа. Свое участие в этом преступлении он объяснил тяжелым материальным положением", - сказано в приговоре, который зачитывает судья Александр Дерепко. В документе также сказано, что остальные экс-сотрудники ФСБ дали в целом схожие показания на стадии следствия.

Признание виновными

Ранее Московский гарнизонный военный суд признал Александра Карелина, Романа Оболенского, Владимира Урусова, Дмитрия Капышкина, Хетага Маргиева, Артура Власова, Дмитрия Чиквина и Дмитрия Казанцева виновными по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере). Сроки наказания осужденным будут оглашены в заключительной части приговора.

Фигурантами дела стали уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Еще двое фигурантов - Николай Стефу и Артур Дзуцев - объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла, кроме Чиквина и Казанцева, остальные были действующими сотрудниками ФСБ. Для нападения на потерпевшего они использовали травматические пистолеты, рации и форму, напоминающую униформу спецподразделений ФСБ, чтобы выдать себя за силовиков и мотивировать свои действия проведением оперативных мероприятий. При нападении использовался автомобиль Mercedes, принадлежавший матери еще одного фигуранта дела, Константина Жарова. Он признал вину, дал показания на подельников, дело его было выделено в отдельное производство, суд приговорил его к девяти годам колонии.