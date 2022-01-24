Сотрудников ГИБДД Подмосковья приговорили к реальным срокам за продажу водительских прав

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пушкинский городской суд Московской области приговорил на сроки от 2 до 5 лет двоих офицеров ГИБДД и троих гражданских сотрудников отделения в Пушкино за продажу водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении пяти фигурантов дела вынесен обвинительный приговор, четверым из них назначено наказание от 2 до 5 лет колонии, один фигурант осужден на 3,5 года условно", - сказала собеседница агентства.

В качестве дополнительного наказания осужденным запрещено занимать должности на государственной службе на сроки от 3 до 6 лет и назначены штрафы от 350 тыс. до 2 млн рублей.

Сотрудники ГИБДД были признаны виновными по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в составе группы лиц) и ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

По версии следствия, группа сотрудников ГИБДД оформляла водительские права за деньги, оказывая помощь при сдаче экзамена на получение водительских прав. Предполагаемый лидер группы майор Михаил Архипов застрелился во время обыска, еще двое членов дали признательные показания и были ранее осуждены на условные сроки.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что после задержания данные сотрудники ГИБДД Подмосковья были уволены из органов внутренних дел.